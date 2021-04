Pensioni anticipate 2021, Tridico: dividerla in 2 quote, 62/63 anni e 67 (Di giovedì 29 aprile 2021) L’addio a quota 100 resta il punto di discussione da cui partire se si parla di riforma Pensioni e proposte di uscita anticipata, l’ultima é quella del Presidente Inps, Pasquale Tridico, che viste le prime reazioni a caldo sarà destinata a far discutere ancore per diverso tempo. Tridico ha infatti proposto di dividere la pensione in due quota, una sarebbe usufruibile dai 62/63 anni, con penalizzazione, l’altra dai 67 quando verrebbe meno la penalità precedente. Vediamo di fare chiarezza. Pensioni, la proposta di Tridico la divide in due: come funziona? L’ultimo intervento in tema di riforma Pensioni é quello di Tridico, Presidente Inps, che prendendo la parola al convegno ‘Pensioni, 30 anni di riforme’ , ha ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 29 aprile 2021) L’addio a quota 100 resta il punto di discussione da cui partire se si parla di riformae proposte di uscita anticipata, l’ultima é quella del Presidente Inps, Pasquale, che viste le prime reazioni a caldo sarà destinata a far discutere ancore per diverso tempo.ha infatti proposto di dividere la pensione in due quota, una sarebbe usufruibile dai 62/63, con penalizzazione, l’altra dai 67 quando verrebbe meno la penalità precedente. Vediamo di fare chiarezza., la proposta dila divide in due: come funziona? L’ultimo intervento in tema di riformaé quello di, Presidente Inps, che prendendo la parola al convegno ‘, 30di riforme’ , ha ...

