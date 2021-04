Sicurezza stradale | in Italia la Commissione Europea sceglie UNASCA

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Roma, 28 aprile 2021) - Roma, 28 aprile 2021 –diventa referente per l'nella Cartadellan Road Safety Charter). L'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, con questa investitura, diventa soggetto di coordinamento di tutti i progetti disviluppati nel nostro Paese, che aspirino ad essere pubblicati sul sito della Carta ed entrare nel catalogo delle best practice europee.già signataria della Carta dal 2016, è stata promossa. L'ufficialità è arrivata la scorsa settimana da Matthew Baldwin, vicedirettore generale della DG Move, la direzione generale per la mobilità e i trasporti dell'Unione. Aderiscono alla ...

Advertising

reggiotv : Reggio Calabria. Procedono a gran ritmo gli interventi di rifacimento del manto stradale e di messa in sicurezza… - BloccatiC : RT @svirgola2: Ma il Decreto Sicurezza e il reato di blocco stradale (reato ingiusto, legge fashista) è stato depenalizzato? O pori ristor… - svirgola2 : Ma il Decreto Sicurezza e il reato di blocco stradale (reato ingiusto, legge fashista) è stato depenalizzato? O po… - oknosureddit : Sicurezza stradale: primo display head-up a realtà aumentata, permette di vedere attraverso gli oggetti - YLZERYILMAZ : RT @MTICGROUP: Il tema della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro e nel traffico #stradale è uno degli elementi che più incide sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza stradale

Corriere dello Sport.it

Procedono a gran ritmo gli interventi di rifacimento del mantoe di messa indelle vie cittadine del centro storico. Gli ultimi interventi in ordine di tempo, stanno interessando la centralissima via Domenico Romeo, dall'incrocio con via ...L'obiettivo non è però solo quello di individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell'automobilismo sportivo, ma anche quello di sensibilizzare i concorrenti sul tema della...Interventi che l’assessore alle Manutenzioni stradali del Comune di Reggio Calabria, Rocco Albanese, sta seguendo attraverso monitoraggi continui nelle aree di cantiere, coadiuvato dal Rup degli inter ...BRUXELLES - Aumentare i controlli periodici per i veicoli, inclusi i nuovi mezzi elettrici come scooter, monopattini e monoruota, stanziare più fondi per la manutenzione stradale ...