Consumi | Osservatorio Findomestic | in crescita le intenzioni d’acquisto +4 | 3%

(Teleborsa) – Da un lato la prospettiva di un'estate più libera e all'aria aperta traina le intenzioni di acquistare fotocamere (+21,4%), attrezzatture per lo sport (+14,2%) e il fai da te (+18%) e viaggi (+12%), dall'altro permane la volontà di rendere la propria abitazione più confortevole (ristrutturazioni +9,6%) e più funzionale per smart working e DAD (PC +20,7% e tablet +6,5%). Tra i progressi della campagna vaccinale e l'arrivo dell'estate, gli italiani intravedono una via d'uscita dalla pandemia e continuano a crescere le intenzioni d'acquisto: +4,3%. Questa l'indicazione che emerge dall'Osservatorio Mensile Findomestic di aprile, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra.

