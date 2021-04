Amrabat: “Contro la Juve dovevamo chiuderla nel primo tempo. Raccolto però buon punto per la salvezza” (Di martedì 27 aprile 2021) Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ha parlato ai canali ufficiali del club viola in merito all’ultimo match di campionato Contro la Juventus, pareggiato 1-1. Queste le sue parole: “Sono contento e ringrazio i tifosi per averci sostenuto sui social in queste ultime settimane. Con la Juventus è stata una partita molto difficile perché è una grande squadra e inoltre anche il caldo domenica non ha aiutato. Sono molto felice per i complimenti del Presidente Commisso, ma noi dobbiamo vincere. Domenica dovevamo chiudere la gara nel primo tempo, quando abbiamo messo sotto i bianconeri, poi è chiaro che nella ripresa siamo anche calati e alla fine abbiamo rischiato di perdere. Abbiamo Raccolto comunque un buon ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021) Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan, ha parlato ai canali ufficiali del club viola in merito all’ultimo match di campionatolantus, pareggiato 1-1. Queste le sue parole: “Sono contento e ringrazio i tifosi per averci sostenuto sui social in queste ultime settimane. Con lantus è stata una partita molto difficile perché è una grande squadra e inoltre anche il caldo domenica non ha aiutato. Sono molto felice per i complimenti del Presidente Commisso, ma noi dobbiamo vincere. Domenicachiudere la gara nel, quando abbiamo messo sotto i bianconeri, poi è chiaro che nella ripresa siamo anche calati e alla fine abbiamo rischiato di perdere. Abbiamocomunque un...

