Recovery: Draghi, ‘ritardi, inefficenze e miopi visioni di parte peseranno su nostre vite’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Sia chiaro che, nel realizzare i progetti, ritardi, inefficienze, miopi visioni di parte anteposte al bene comune peseranno direttamente sulle nostre vite. Soprattutto su quelle dei cittadini più deboli e sui nostri figli e nipoti. E forse non vi sarà più il tempo per porvi rimedio”. Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Sia chiaro che, nel realizzare i progetti, ritardi, inefficienze,dianteposte al bene comunedirettamente sullevite. Soprattutto su quelle dei cittadini più deboli e sui nostri figli e nipoti. E forse non vi sarà più il tempo per porvi rimedio”. Lo dice il premier Marioalla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altez… - ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - Agenzia_Ansa : Oltre al Pnrr europeo da 191,5 miliardi e al Piano complementare da 30,6 miliardi 'sono stati stanziati, entro il 2… - infoitinterno : Recovery, Draghi presenta Pnrr alla Camera: 'C'è il destino del Paese e sua credibilità' -