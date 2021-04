AstraZeneca, l’Ue fa causa per le forniture. L’azienda: “Ci difenderemo” (Di lunedì 26 aprile 2021) AstraZeneca, l’Ue contro la casa farmaceutica per i ritardi nella consegna delle dosi. Tutti gli Stati favorevoli all’azione legale Getty ImagesLa casa farmaceutica svedese che ha sviluppato il vaccino anti-Covid con l’università inglese di Oxford è ufficialmente in scontro con l’Unione Europea. L’organizzazione sovrastatale del vecchio continente ha ufficialmente avviato un’azione legale contro L’azienda per i ritardi nella consegna delle dosi del vaccino, disattendendo quanto previsto dal contratto sottoscritto nel 2020. “L’azienda non è stata capace di presentare una strategia affidabile” ha riferito un portavoce dell’Ue annunciando che venerdì scorso è stata presentata la denuncia. Non si è fatta attendere la risposta delL’azienda che ha dichiarato che prima della ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 aprile 2021)contro la casa farmaceutica per i ritardi nella consegna delle dosi. Tutti gli Stati favorevoli all’azione legale Getty ImagesLa casa farmaceutica svedese che ha sviluppato il vaccino anti-Covid con l’università inglese di Oxford è ufficialmente in scontro con l’Unione Europea. L’organizzazione sovrastatale del vecchio continente ha ufficialmente avviato un’azione legale controper i ritardi nella consegna delle dosi del vaccino, disattendendo quanto previsto dal contratto sottoscritto nel 2020. “non è stata capace di presentare una strategia affidabile” ha riferito un portavoce delannunciando che venerdì scorso è stata presentata la denuncia. Non si è fatta attendere la risposta delche ha dichiarato che prima della ...

