Matteo Salvini lancia il sito “no coprifuoco” (Video) (Di domenica 25 aprile 2021) Salvini lancia la pagina web “No coprifuoco”: oltre tremila le adesioni in meno di un’ora L’Italia sta per tingersi di giallo, dopo le restrizioni di questi mesi legate al coronavirus. Ma ciononostante il leader della Lega Matteo Salvini ha deciso di non abbandonare la battaglia contro il divieto di circolazione compreso tra le 22 e le 5 e per questo lancia il sito “no coprifuoco” con lo scopo di raggiungere un milione di adesioni per “essere liberi”. Firme da presentare alla maggioranza allo scopo di mettere ulteriore pressione e ottenere così il via libera agli spostamenti anche nelle ore notturne. Matteo Salvini, in una diretta sui suoi profili social, lancia il sito “no ... Leggi su 361magazine (Di domenica 25 aprile 2021)la pagina web “No”: oltre tremila le adesioni in meno di un’ora L’Italia sta per tingersi di giallo, dopo le restrizioni di questi mesi legate al coronavirus. Ma ciononostante il leader della Legaha deciso di non abbandonare la battaglia contro il divieto di circolazione compreso tra le 22 e le 5 e per questoil“no” con lo scopo di raggiungere un milione di adesioni per “essere liberi”. Firme da presentare alla maggioranza allo scopo di mettere ulteriore pressione e ottenere così il via libera agli spostamenti anche nelle ore notturne., in una diretta sui suoi profili social,il“no ...

Advertising

LegaSalvini : L’unico a chiamarlo? Matteo Salvini. - fattoquotidiano : 'In fondo dovremmo essere riconoscenti all’on. Claudio Borghi Aquilini, perché ha il coraggio di dire, senza pensar… - Noiconsalvini : NO COPRIFUOCO, MATTEO SALVINI LANCIA LA RACCOLTA FIRME NEL GIORNO DELLA LIBERAZIONE 'Perché non si può uscire di ca… - assembramentoh : RT @LegaSalvini: ?? Antonio Socci: 'Ah, ma dunque tutti nel governo possono portare avanti le loro battaglie, tutti ma non Salvini. Se lo fa… - iordyfox : RT @Noiconsalvini: ?? Antonio Socci: 'Ah, ma dunque tutti nel governo possono portare avanti le loro battaglie, tutti ma non Salvini. Se lo… -