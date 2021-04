Scamacca: “Faccio sempre gol difficili, ogni tanto ci sta anche quello facile” (Di sabato 24 aprile 2021) Gianluca Scamacca, autore del gol che ha aperto le marcature per il Grifone nel match del pomeriggio tra Genoa e Spezia, ha così parlato al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: “Partita particolare, dovevamo essere 3-0 già al primo tempo e la palla sembrava non voler entrare. Per fortuna alla fine abbiamo vinto. Gol più facile ma più importante della carriera? Faccio sempre quelli difficili, una volta ogni tanto uno facile ci sta, meno male. Vittoria oggi è importante, ma mancano ancora tante partite ed è ancora lunga. Devo migliorare tanto, la strada è ancora lunga. Spero di arrivare ad un livello importante.” Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Gianluca, autore del gol che ha aperto le marcature per il Grifone nel match del pomeriggio tra Genoa e Spezia, ha così parlato al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: “Partita particolare, dovevamo essere 3-0 già al primo tempo e la palla sembrava non voler entrare. Per fortuna alla fine abbiamo vinto. Gol piùma più importante della carriera?quelli, una voltaunoci sta, meno male. Vittoria oggi è importante, ma mancano ancora tante partite ed è ancora lunga. Devo migliorare, la strada è ancora lunga. Spero di arrivare ad un livello importante.” Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

GianluigiLazise : @Massi69998713 @onlyju70 Fossi nel presidente, vendo chi posso vendere questa estate. Non rinnovo nessuno e faccio… - Meggyorgoglio : @SimoNoveOtto @NuovoNando Se danno un solo centesimo per scamacca mi faccio esplodere sotto casa di ivan. Moncada c… - orang3county : Se da tutto questo casino non riusciamo a ricavare almeno una riforma del FPF, direi che possiamo chiudere tutto. I… - DiavoloAle86 : Io voglio vedere nomi nella squadra che tifo che fanno gola no con tutto rispetto per il giocatore scamacca di turn… - mgpg07 : 40 milioni per Scamacca. Ora come faccio a dormire? -