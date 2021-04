Difende il suo scooter elettrico dal furto: ucciso a 14 anni con una spada da samurai (Di sabato 24 aprile 2021) Pugnalato a a soli 14 anni con una 'spada da '. La sua sola colpa è stata quella di Difendere un amico da un gruppo di balordi che volevano rubargli lo scooter elettrico. La tragedia si è consumata ... Leggi su leggo (Di sabato 24 aprile 2021) Pugnalato a a soli 14con una 'da '. La sua sola colpa è stata quella dire un amico da un gruppo di balordi che volevano rubargli lo. La tragedia si è consumata ...

Advertising

MacchiaIl : @BoncoddoIT @mariatrulli @LaStampa Era un essere squallido ha mandato al fronte ragazzini di 16 anni...chi difende… - trottark : RT @WWFitalia: Solidarietà del #WWF al Parco Nazionale d'#Abruzzo Lazio e Molise e al suo direttore dopo gli squallidi atti vandalici che h… - lm_vamonos : RT @RidTheRock: Domani su AS #FlorentinoPerez difende il suo progetto per il calcio europeo ??” O facciamo qualcosa presto o molti club fal… - jfc247 : RT @RidTheRock: Domani su AS #FlorentinoPerez difende il suo progetto per il calcio europeo ??” O facciamo qualcosa presto o molti club fal… - ljamsarms : #stuprodigruppo Giuseppe Grillo difende il figlio affermando che la vittima il giorno dopo è andata a fare surf e… -