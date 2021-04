EuroJackpot estrazione 23 aprile 2021 | combinazione e Jackpot

(Di venerdì 23 aprile 2021) Venerdì è tempo di, la lotteria europea che coinvolge 18 Paesi,: numeri diretta 23Tutto pronto anche stasera, venerdì 23, per la grandedi, che coinvolge 18 Paesi compresa l’Italia. Si gioca infatti in Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Il 16non è stato realizzato il 5+2 da quasi 50 milioni di euro nell’ultimaper cui ilvale stasera 22 milioni di euro. Vuoi scoprire i numeri del Million Day? ...

Advertising

Giochi24 : 4 25 29 36 44 #estrazione #millionday #23 #aprile #venerdi oggi era giorno di #eurojackpot. Non lo hai vinto ? Ripr… - controcampus : #EuroJackpot #23Aprile2021 #Estrazione numeri vincenti ? - EEstrazioni : #Eurojackpot | risultati estrazione del 16 aprile 2021... - LeoBar_Sulbiate : Estrazione EuroJackPot n. 15 di venerdì 16 aprile 2021 #EuroJackpot #LeoBar_Sulbiate - AngoloNews2018 : Eurojackpot di oggi, estrazione venerdì 16 aprile 2021: montepremi e combinazione vincente -

Ultime Notizie dalla rete : EuroJackpot estrazione

Alla lotteria europea di Sisal venerdì 23 aprile 2021 si gioca per vincere 22 milioni di euro. Tanto vale il premio di prima categoria che può essere riscosso da chi indovina la ...: COME SI GIOCAcontinua ad appassionare un numero sempre più alto di concorrenti ed anche gli italiani sono sempre molto attivi e in attesa di poter intercettare ...Eurojackpot oggi venerdì 23 aprile estrazione numeri vincenti Million Day cinquina vincente oggi 23 aprile estrazione VinciCasa numeri vincenti oggi 23 aprile estrazione Ex Ilva, operaio licenziato ...Non bisogna dimenticare che il premio massimo della prossima estrazione è di ben 22 milioni di euro. Eurojackpot viene scelto come gioco dagli appassionati di tanti paesi europei. Proprio la ...