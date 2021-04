De Zerbi: 'Superlega colpo di stato! Col Milan non giocherei' (Di martedì 20 aprile 2021) SASSUOLO - " Superlega ? Sono molto toccato, e arrabbiato , per questa cosa tanto che ieri con la squadra ne abbiamo parlato per mezz'ora. Questo equivale ad un colpo di stato nel calcio , sia nei ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 aprile 2021) SASSUOLO - "? Sono molto toccato, e arrabbiato , per questa cosa tanto che ieri con la squadra ne abbiamo parlato per mezz'ora. Questo equivale ad undi stato nel calcio , sia nei ...

Advertising

sechesi : De Zerbi: 'Domani non ho piacere a giocare la partita contro il Milan, perché fa parte delle squadre della… - Gazzetta_it : #Superlega #DeZerbi “Non voglio andare a giocare con il #Milan “ - GoalItalia : 'Non abbasso la testa, non faccio finta di niente' 'E' arrivato il momento di esporsi, è tutto sbagliato' 'Milan fo… - IntenditoreJuve : Da una parte JP Morgan, Real, Juve, Liverpool, City, ecc., dall'altra Gazzetta, Cassano, De Zerbi, Sconcerti e Furi… - SeEarn : SUPERLEGA, DE ZERBI DURISSIMO: “NON GIOCHEREI COL MILAN: MI DOVRANNO COSTRINGERE AD ANDARE IN PANCHINA” #Superlega… -