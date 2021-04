Covid | bozza dl | scuola torna in presenza | superiori al 50% no deroghe da Regioni

(Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato insull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attività scolastica e didattica delladell'infanzia, dellaprimaria e dellasecondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche dellasecondaria di secondo grado, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti dellee delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci". Si legge nelladel decreto

Le novità nelladel nuovo decreto con misure antiin vista delle riaperture del 26 aprile. Ristoranti, palestre, piscine, cinema, sport: cosa cambia Nuovo decretoin vista delle riaperture del 26 ...Tornano le zone gialle e arriva la 'certificazione verde' per gli spostamenti tra le Regioni. E' quanto si legge in una, ancora suscettibile di modifiche, del decreto leggeatteso in Cdm mercoledì. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile come anticipato la scorsa settimana dal governo, dovrebbero ...Nelle zone rosse la presenza degli studenti dovrà essere almeno del 50%. La Calabria esprime dubbi sulle soglie minime di frequenza prevista dal decreto che domani dovrebbe approdare in Cdm (ASCOLTA L ...L’obiettivo del governo è quello di arrivare quanto prima ad una presenza al 100% dei nostri ragazzi a scuola, per quanto riguarda ogni ordine e grado”. Così il ministro Mariastella Gelmini alla riuni ...