Ballardini | «Se resto al 100%? Prima il Genoa deve finire al meglio questa stagione»

(Di domenica 18 aprile 2021) Al termine del match tra Milan e, l’allenatore rossoblù Davideha commentato così la gara di San Siro Daviderammaricato per la sconfitta ma contento per la prestazione dei suoi. Ecco le dichiarazioni a Dazn del tecnico deldopo il match contro il Milan: FUTURO – «Siamo tutti dispiaciuti ma abbiamo fatto una bella partita e per fare i punti servono queste partite, siamo fieri. Era da un po’ che non facevamo una partita così, ci teniamo la partita fatta, trasformeremo il dispiacere nel farealla prossima. Marroccu ha detto che rimango al? Non è vero perchéilal, poi se ne ...

Al termine del match tra Milan e Genoa, l'allenatore rossoblù Davideha commentato così la gara di San Siro Daviderammaricato per la sconfitta ma contento per la prestazione dei suoi. Ecco le dichiarazioni a Dazn del tecnico del Genoa dopo il match contro il Milan: FUTURO - "Siamo tutti dispiaciuti ma ...... per ilconfermata la squadra già vista a Parma, con Bennacer a supportare Kessié in mezzo al campo, mentre in difesa Kalulu vince ancora una volta il ballottaggio con Diogo Dalot....Un Genoa vivo ma sfortunatissimo si deve inchinare a San Siro ad un Milan vice capoclassifica ma per nulla trascendentale. Certo se i rossoneri sono la seconda forza del campionato, c’è veramente poco ...Un Genoa vivo ma sfortunatissimo si deve inchinare a San Siro ad un Milan vice capoclassifica ma per nulla trascendentale. Certo se i rossoneri sono la seconda forza del campionato, c’è veramente poco ...