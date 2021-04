Arrivi in Sardegna | quasi 800 persone controllate nei porti della Gallura

Advertising

indiaflores_ : RT @xaviecifuentes: ciaooo marti buon viaggio con costa grimaldi porta i miei saluti alla sardegna quando arrivi un bacio - meredithcms : RT @xaviecifuentes: ciaooo marti buon viaggio con costa grimaldi porta i miei saluti alla sardegna quando arrivi un bacio - xaviecifuentes : ciaooo marti buon viaggio con costa grimaldi porta i miei saluti alla sardegna quando arrivi un bacio - Futue_te_ipsum_ : @robifacc 20 mila arrivi a settimana da quando la Sardegna fu dichiarata zona bianca con autocertificazioni al lim… - UnicaRadio : Altro salute: Covid: oltre 2mila controlli agli arrivi in Sardegna LEGGI -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivi Sardegna

Gallura Oggi

(Visited 99 times, 99 visits today) Notizie Simili:in, più di 900 persone controllate…in, altre 700 persone controllate…in, continuano ...Vogliamo che la nostra voce, vogliamo riaprire". Nonostante la zona rossa gli ideatori nel gruppo Facebook 'Manifestazione globale Basta chiusure', hanno sottolineato che è arrivato loro il ...Durante l'attesa in ambulanza il quadro clinico è peggiorato: "La pressione minima è scesa a 35" ed è a quel punto che è stata presa in carico dai sanitari del pronto soccorso. "Si attendeva l'esito d ...Sileri: "Con Rt molto sotto 0,8 si potranno alleggerire alcune misure e allungare il coprifuoco fino a toglierlo del tutto, ma non corriamo troppo". Gelmini: "Con questo ritmo nelle vaccinazioni, tra ...