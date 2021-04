Pirlo: 'Ronaldo salta l'Atalanta, ha un problema al flessore' (Di sabato 17 aprile 2021) 'Paulo Dybala giocherà dall'inizio'. Il ritorno della Joya da titolare, domani contro l'Atalanta, tre mesi e mezzo dopo l'ultima volta, sarebbe una grande notizia. Se non arrivasse nel contesto della ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 aprile 2021) 'Paulo Dybala giocherà dall'inizio'. Il ritorno della Joya da titolare, domani contro l', tre mesi e mezzo dopo l'ultima volta, sarebbe una grande notizia. Se non arrivasse nel contesto della ...

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Pirlo annuncia il forfait di #Ronaldo per Atalanta-Juve: 'Problema al flessore' ? - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS PIRLO: 'CRISTIANO RONALDO OUT CONTRO L'ATALANTA Problema a un flessore, speriamo di riaverlo mer… - SkySport : 'Cristiano Ronaldo salta Atalanta-Juve', l'annuncio di Pirlo in conferenza - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - PIRLO: 'Ronaldo non sarà della partita per un problema al flessore' - junews24com : Infortunio Ronaldo, Pirlo confessa: «Mi ha detto questo sulla Nazionale» - -