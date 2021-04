PS5 è la console venduta più velocemente della storia negli USA sia per unità che per valore in dollari (Di venerdì 16 aprile 2021) Le vendite di hardware per videogiochi sono aumentate del 47% a marzo, secondo la società di monitoraggio NPD Group. Questa crescita arriva nonostante un aumento delle vendite iniziato lo scorso anno a causa dell'inizio della pandemia che ha costretto le persone in casa. E mentre Switch continua ad alimentare quelle vendite, lo stesso vale per Xbox e, soprattutto, PlayStation 5. "Le vendite in dollari di hardware per videogiochi di marzo sono state del 47% in più rispetto a un anno fa, con un record di $ 680 milioni di marzo", ha detto l'analista di NPD Mat Piscatella, "Il massimo precedente di $ 552 milioni è stato fissato a marzo 2008. La spesa per hardware da inizio anno è stata pari a 1,4 miliardi di dollari, con un aumento dell'81% rispetto a un anno fa". "Nintendo Switch è stata la piattaforma hardware più ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 aprile 2021) Le vendite di hardware per videogiochi sono aumentate del 47% a marzo, secondo la società di monitoraggio NPD Group. Questa crescita arriva nonostante un aumento delle vendite iniziato lo scorso anno a causa dell'iniziopandemia che ha costretto le persone in casa. E mentre Switch continua ad alimentare quelle vendite, lo stesso vale per Xbox e, soprattutto, PlayStation 5. "Le vendite indi hardware per videogiochi di marzo sono state del 47% in più rispetto a un anno fa, con un record di $ 680 milioni di marzo", ha detto l'analista di NPD Mat Piscatella, "Il massimo precedente di $ 552 milioni è stato fissato a marzo 2008. La spesa per hardware da inizio anno è stata pari a 1,4 miliardi di, con un aumento dell'81% rispetto a un anno fa". "Nintendo Switch è stata la piattaforma hardware più ...

