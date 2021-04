Recopa Sudamericana 2021 | trofeo al Defensa y Justicia | Palmeiras ko ai rigori

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ilconquista ailaequivalente alla nostra Supercoppa Europea. Gli argentini sono riusciti a ribaltare l’esito dell’andata (2-1 a Buenos Aires) prima vincendo 2-1 contro il. e poi avendo la meglio all’interno della lotteria dei. I brasiliani si sono portati avanti con Veiga su rigore al 22?, pari di Romero alla mezz’ora, poi la squadra di casa resta in dieci per il rosso a Vina e al 93? arriva il gol di Benitez che porta la sfida ai supplementari. Un espulso anche nel(Romero), ilspreca la chance del 2-2 (Unsain para la conclusione dal dischetto dell’ex milanista Gustavo Gomez) e ai...

... al primo anno vince la Libertadores in quell'assurdo Superclasico in finale disputata al Bernabeu, l'anno dopo vince la Recopa Sudamericana, la Copa Argentina e si conquista il titolo di ... La finale della Recopa Sudamericana, vinta dagli argentini del Defensa y Justicia (ex squadra di Crespo) contro il Palmeiras, ha vissuto uno scontro acceso negli spogliatoi dopo il rigore assegnato ai ...