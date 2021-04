Aung San Suu Kyi, due facce e un futuro incerto (Di giovedì 15 aprile 2021) di Vincenzo Olita* La situazione in Birmania continua ad aggravarsi in un quadro estremamente confuso, anche a livello internazionale; infatti, si passa dalla risoluzione del Consiglio Onu dei Diritti Umani del 24 marzo, estremamente vuota di contenuti, alla Dichiarazione del Consiglio di Sicurezza del 1° aprile in cui si assicura di essere “attivamente impegnati sulla questione”, raccomandando, alla Giunta militare, la moderazione e la necessità di rispettare i diritti umani. L’inefficacia di queste prese di posizione è il risultato di un complesso lavorio diplomatico verso la Cina al fine di assicurare, con il suo voto favorevole, l’unanimità alla Dichiarazione. La Cina, infatti, è l’alleato più vicino alla giunta militare del generale Hlaing e più volte ha posto il veto ad una risoluzione contro la Birmania in nome del rispetto della sua sovranità nazionale e dell’integrità ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 aprile 2021) di Vincenzo Olita* La situazione in Birmania continua ad aggravarsi in un quadro estremamente confuso, anche a livello internazionale; infatti, si passa dalla risoluzione del Consiglio Onu dei Diritti Umani del 24 marzo, estremamente vuota di contenuti, alla Dichiarazione del Consiglio di Sicurezza del 1° aprile in cui si assicura di essere “attivamente impegnati sulla questione”, raccomandando, alla Giunta militare, la moderazione e la necessità di rispettare i diritti umani. L’inefficacia di queste prese di posizione è il risultato di un complesso lavorio diplomatico verso la Cina al fine di assicurare, con il suo voto favorevole, l’unanimità alla Dichiarazione. La Cina, infatti, è l’alleato più vicino alla giunta militare del generale Hlaing e più volte ha posto il veto ad una risoluzione contro la Birmania in nome del rispetto della sua sovranità nazionale e dell’integrità ...

Ultime Notizie dalla rete : Aung San Myanmar: Kelly e Zaw (UcaNews), 'tornerà ad essere quello Stato inaffidabile e povero che pensava di essersi lasciato alle spalle' I dimostranti, ricordano i due giornalisti, chiedono ai militari che venga rilasciata la loro leader eletta, Aung San Suu Kyi, capo della Lega nazionale per la democrazia (Nld), che ha ottenuto una ...

"Salviamo il Myanmar", appello di Istituto Cervi e Cisl Emilia Centrale alle istituzioni italiane ed europee Fu proprio la parlamentare reggiana Albertina Soliani a fare nascere l'Associazione parlamentare "Amici della Birmania", intrattenendo rapporti di amicizia con Aung San Suu Kyi, ex Consigliere di ...

Aung San Suu Kyi, due facce e un futuro incerto di Vincenzo Olita* La situazione in Birmania continua ad aggravarsi in un quadro estremamente confuso, anche a livello internazionale; infatti, si passa dalla risoluzione del Consiglio Onu dei Diritti ...

Myanmar: Kelly e Zaw (UcaNews), “tornerà ad essere quello Stato inaffidabile e povero che pensava di essersi lasciato alle spalle” "La semi-democrazia instauratasi nel 2015 in Myanmar, dopo che i militari avevano iniziato a condividere il potere, è stata bruscamente spazzata via dal colpo di Stato del 1° febbraio scorso". Da allo ...

