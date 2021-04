Traffico Roma del 14-04-2021 ore 15:30 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Luceverde Roma me trovati dalla redazione Buon pomeriggio Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti di lieve entità in carreggiata interna a partire dalla Bufalotta svincolo La Rustica stessa situazione nella zona sud in carreggiata esterna dall’uscita Laurentina allo svincolo Romanina resta trafficata la tangenziale è interessata da code tra Tor di Quinto era Salaria verso San Giovanni ci sono poco da inviati della Pineta Sacchetti dall’uscita dalla galleria Giovanni XXIII sino al Gemelli ricordiamo i lavori in via di Torrevecchia la strada è chiusa tra via Cesare Castiglione via Finale Ligure via di Boccea e travi a Moneglia via Finale Ligure in direzione della Trionfale questi lavori proseguiranno sino al 17 di aprile all’Eur da segnalare la chiusura al Traffico ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Luceverdeme trovati dalla redazione Buon pomeriggio Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti di lieve entità in carreggiata interna a partire dalla Bufalotta svincolo La Rustica stessa situazione nella zona sud in carreggiata esterna dall’uscita Laurentina allo svincolonina resta trafficata la tangenziale è interessata da code tra Tor di Quinto era Salaria verso San Giovanni ci sono poco da inviati della Pineta Sacchetti dall’uscita dalla galleria Giovanni XXIII sino al Gemelli ricordiamo i lavori in via di Torrevecchia la strada è chiusa tra via Cesare Castiglione via Finale Ligure via di Boccea e travi a Moneglia via Finale Ligure in direzione della Trionfale questi lavori proseguiranno sino al 17 di aprile all’Eur da segnalare la chiusura al...

