Zaki | la visita della fidanzata in carcere “Ha perso la speranza di essere presto libero Il suo messaggio dentro ‘Cent’anni di solitudine' ”

La visita in carcere sarà durata una ventina di minuti, forse. La fidanzata di Patrick Zaki, lo studente egiziano arrestato a febbraio 2020 di ritorno da Bologna, dove studiava, e tuttora detenuto al carcere di Tora, ha rivisto il compagno dopo quasi tre mesi. Il loro ultimo incontro infatti risaliva al 16 gennaio. La ragazza, che resta protetta dall'anonimato, alla Stampa ha spiegato che sul corpo di Zaki "non ci sono segni e che non ha denunciato aggressioni". È rassegnato, però, a una carcerazione di cui non vede a breve la parola fine e tra le mani della ragazza, attraverso una guardia, ha consegnato una copia di Cent'anni di solitudine di Gabriel Garcìa Marquez. "All'interno un biglietto scritto in italiano che diceva: 'Ancora Resistendo, grazie ...

