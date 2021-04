Arbitro Roma Ajax | sarà l’inglese Taylor a dirigere la sfida

(Di martedì 13 aprile 2021) La UEFA ha comunicato chil’di, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì sera all’Olimpico La UEFA ha reso nota la designazione arbitrale per, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì sera all’Olimpico Alal’inglese Antony Taylor. Gli assistenti Gary Beswick e Adam Nunn. David Coote ricoprirà il ruolo di quarto uomo. La Var è affidata a Stuart Attwell, mentre all’Avar ciPaul Tiernye. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sarà l'inglese Anthony Taylor ad arbitrare la sfida di ritorno dei quarti di Europa League trae Ajax in programma giovedì alle 21 (andata 2 - 1 per i giallorossi). Gli assistenti sono i connazionali Gary Beswick e Adam Nunn, il quarto uomo David Coote. Al Var Stuart Attwell e l'assistente ...Curiosità: come ha spiegato l'exMarelli , con i parametri vigenti fino a venerdì scorso ... Inter 80 punti; Juventus 62; Napoli, Atalanta 61; Milan 58;, Lazio* 53; Verona 41; Sassuolo 40; ...ROMA AJAX – Sarà l’inglese Anthony Taylor ad arbitrare la sfida di ritorno dei quarti di Europa League tra Roma e Ajax in programma giovedì alle 21. Il fischietto britannico sarà coadiuvato dai ...Sarà Anthony Taylor a dirigere la sfida di giovedì di Europa League tra la Roma e l'Ajax (ore 21:00), valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League con ...