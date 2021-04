Amici 20 Serale, il padre di Deddy: l’augurio per il figlio (Di lunedì 12 aprile 2021) Amici 20 Serale, i ragazzi guardano alla finale. Tra questi Deddy e il padre fa una previsione sui finalisti (Instagram)Va verso le battute finali Amici 20 e il cantante Deddy guarda alla finale. Il giovane ha ora un motivo in più per tentare le vittoria: ‘riscattare’ anche l’eliminazione della la ballerina Rosa Di Grazia, la sua fidanzata. Quello che tutti vogliono sapere in esclusiva ha intervistato il papà del ragazzo, Arcangelo Rizzo. Oltre al figlio per lui tra i papabili alla finale ci sono Aka, Giulia e Alessandro. Scontato aggiungere che vorrebbe la vittoria del figlio “ma sarà difficile”, ammette. Rizzo ha parlato anche del rapporto che il figlio ha creato con l’altra concorrente e del percorso che hanno fatto ... Leggi su ck12 (Di lunedì 12 aprile 2021)20, i ragazzi guardano alla finale. Tra questie ilfa una previsione sui finalisti (Instagram)Va verso le battute finali20 e il cantanteguarda alla finale. Il giovane ha ora un motivo in più per tentare le vittoria: ‘riscattare’ anche l’eliminazione della la ballerina Rosa Di Grazia, la sua fidanzata. Quello che tutti vogliono sapere in esclusiva ha intervistato il papà del ragazzo, Arcangelo Rizzo. Oltre alper lui tra i papabili alla finale ci sono Aka, Giulia e Alessandro. Scontato aggiungere che vorrebbe la vittoria del“ma sarà difficile”, ammette. Rizzo ha parlato anche del rapporto che ilha creato con l’altra concorrente e del percorso che hanno fatto ...

