La compagnia del Cigno 2, dove eravamo rimasti: il riassunto della prima stagione (Di domenica 11 aprile 2021) Questa sera, domenica 11 aprile 2021, su Rai 1 inizia La compagnia del Cigno 2, la seconda stagione della serie scritta da Ivan Cotroneo che vede protagonisti Alessio Boni ed Anna Valle. Ma dove eravamo rimasti al termine della seguitissima prima stagione? Ecco un riassunto della prima serie e del finale de La compagnia del Cigno. Andata in onda il 4 febbraio 2019 su Rai 1, l'ultima puntata de La compagnia del Cigno ha avuto un finale che si può definire chiuso, in quanto tutti i nodi sono venuti al pettine e tutti i protagonisti hanno trovato, in qualche modo, il loro lieto fine o comunque ciò che ...

