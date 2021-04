Pirlo: “Szczesny titolare, Dybala sta bene ma non credo che possa giocare dall’inizio” (Di sabato 10 aprile 2021) Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha parlato così della possibile formazione in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Genoa: “Szczesny tornerà titolare, Dybala invece non credo possa giocare dall’inizio perché è stato fermo tre mesi. Sta bene, però penso abbia bisogno di uno spezzone di gara, magari anche un po’ più lungo”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Andrea, tecnico bianconero, ha parlato così della possibile formazione in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Genoa: “torneràinvece nonperché è stato fermo tre mesi. Sta, però penso abbia bisogno di uno spezzone di gara, magari anche un po’ più lungo”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

