Monza | crisi senza fine e strategie sbagliate Ma Brocchi resiste

(Di sabato 10 aprile 2021) Ilha perso ancora, un’altra occasione sprecata ad Ascoli per avvicinarsi al secondo posto per la concomitante sconfitta del Lecce. Ora addirittura i brianzoli sono quarti, staccati dalla Salernitana, con il Venezia (che deve ancora giocare a due punti) e con la Spal che si è avvicinata. Insomma, un autentico disastro nellee nei risultati. Dopo la visita di ieri a Monzello da parte di Galliani, al momento l’orientamento del club è quello di andare avanti con Cristianin panchina e di proseguire eventualmente anche per l’intera durata dei playoff. Che è anche un’ammissione di colpa per un mercato di figurine che ha portato a bei voti in pagella (e spese assurde…) ma che avrebbe dovuto comportare una gestione e un rendimento diversi. Invece, ora ildeve stare attento a non scivolare ancora ...

I granata allontanano anche il, la cuisembra non avere fine: sconfitti per 1 - 0 sul campo dell'Ascoli, i biancorossi non vincono da quattro gare e sono a - 6 dalla promozione diretta, e ...Sampirisi su Diaw che esce in appoggio, poi l'azione porta a Ricci, che rientra dalla destra con il sinistro: palla a giro che non scende a sufficienza, mavicino al gol 8'st - Lenta ripresa ...