LIVE Vettori-Holland, MMA in DIRETTA: ci siamo, un incontro e poi toccherà all’italiano! (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Marvin Vettori ha guadagnato 584.000 dollari (circa 492.000 euro) nel corso della sua avventura in UFC, iniziata il 20 agosto 2016. Le cifre per l’incontro di questa sera non sono state ancora comunicate, tuttavia verranno rese note nei prossimi giorni… 22.57 Marvin Vettori è il n.6 del ranking dei pesi medi. Holland è invece n.10. In caso di successo, l’italiano scalerebbe ulteriormente la classifica. Il sogno resta quello di sfidare il campione del mondo Israel Adesanya. 22.55 Inizialmente il nostro portacolori avrebbe dovuto affrontare Darren Till, ma il britannico (numero 5 al mondo) si è chiamato fuori pochi giorni fa a causa di un infortunio. Si tratta di un incontro importante per la carriera di Marvin ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Marvinha guadagnato 584.000 dollari (circa 492.000 euro) nel corso della sua avventura in UFC, iniziata il 20 agosto 2016. Le cifre per l’di questa sera non sono state ancora comunicate, tuttavia verranno rese note nei prossimi giorni… 22.57 Marvinè il n.6 del ranking dei pesi medi.è invece n.10. In caso di successo, l’italiano scalerebbe ulteriormente la classifica. Il sogno resta quello di sfidare il campione del mondo Israel Adesanya. 22.55 Inizialmente il nostro portacolori avrebbe dovuto affrontare Darren Till, ma il britannico (numero 5 al mondo) si è chiamato fuori pochi giorni fa a causa di un infortunio. Si tratta di unimportante per la carriera di Marvin ...

