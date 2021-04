Deddy si dispera nella casetta ad Amici20, Rosa è fuori a sostenerlo nelle stories Instagram (Di sabato 10 aprile 2021) Rosa Di Grazia fuori dal talent Amici20 continua a sostenere il fidanzato Deddy, alias Dennis Rizzi. Tante le stories Instagram a lui dedicate e una frase sulla più recente: “Qui ad aspettarti, a sostenerti. Forza amore mio. Ti amo“. Il cantante, all’oscuro di tutto, è in casetta e si dispera per la lontananza da lei. Zero Passi da lei, che è parte di lui Zero Passi è tra i suoi pensieri, infatti la ballerina chiede ai suoi followers di sentirla e sostenerla nell’ascolto in streaming. “Sfidavo il cielo contromano senza te” dice il singolo di Deddy schizzato in testa alla classifica del serale e ogni volta che l’ha cantata in studio, i suoi occhi erano rivolti verso lo sgabello dove era seduta Rosa. I ragazzi hanno ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021)Di Graziadal talentcontinua a sostenere il fidanzato, alias Dennis Rizzi. Tante lea lui dedicate e una frase sulla più recente: “Qui ad aspettarti, a sostenerti. Forza amore mio. Ti amo“. Il cantante, all’oscuro di tutto, è ine siper la lontananza da lei. Zero Passi da lei, che è parte di lui Zero Passi è tra i suoi pensieri, infatti la ballerina chiede ai suoi followers di sentirla e sostenerla nell’ascolto in streaming. “Sfidavo il cielo contromano senza te” dice il singolo dischizzato in testa alla classifica del serale e ogni volta che l’ha cantata in studio, i suoi occhi erano rivolti verso lo sgabello dove era seduta. I ragazzi hanno ...

