Legge Zan | la battaglia di civiltà del sindaco di Fratto

Ultime Notizie dalla rete : Legge Zan

Salvini: 'Strumentalizzazione semplicistica' "Rifiuto la strumentalizzazione semplicistica in base alla quale chi sostiene laè un evoluto progressista , mentre chi vi si oppone è un ...E anche ieri ne ha dato dimostrazione: in quella che per il Carroccio è una sorta di battaglia ideologica - la battaglia contro lasul contrasto all'omotransfobia che i leghisti tengono ..."La proposta di legge Zan sulla omotransfobia ferma alla Seconda Commissione Giustizia del Senato contiene due aspetti contraddittori che vanno sottolineati e rimarcati con fermezza". Lo dichiara Rena ...“I gay si comportino da persone normali” dice il leghista Rinaldi commentando una mozione presentata in Consiglio per favorire il turismo da parte della comunità LGBT.