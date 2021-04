Oroscopo Bilancia, domani 9 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 8 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 9 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia. I movimenti degli astri sembrano configurarsi come positivi e solari per voi della Bilancia, ma qualcuno sembra volervi comunque remare contro. Infatti, il Sole, Venere e Mercurio sono in posizione opposta a voi, e potrebbero causare qualche piccola incrinatura nell’umore complessivo della giornata. Però basterà tenere duro, una volta chiusi gli occhi tutte le preoccupazioni della giornata svaniranno così come sono arrivate e dopodomani sarà un nuovo giorno, probabilmente migliore e ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 9? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della. I movimenti degli astri sembrano configurarsi come positivi e solari per voi della, ma qualcuno sembra volervi comunque remare contro. Infatti, il Sole, Venere e Mercurio sono in posizione opposta a voi, e potrebbero causare qualche piccola incrinatura nell’umore complessivo della giornata. Però basterà tenere duro, una volta chiusi gli occhi tutte le preoccupazioni della giornata svaniranno così come sono arrivate e doposarà un nuovo giorno, probabilmente migliore e ...

