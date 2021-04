Draghi: “Cosa ho detto a Salvini? Che Speranza l’ho voluto io nel governo, lo stimo” – Video (Di giovedì 8 aprile 2021) “A Salvini ho detto che ho voluto io Speranza nel governo e che ne ho molta stima”. Risponde così a un giornalista, che chiedeva conto dell’incontro avuto con il leader della Lega, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) “Ahoche hoionele che ne ho molta stima”. Risponde così a un giornalista, che chiedeva conto dell’incontro avuto con il leader della Lega, il presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

