Milan | Pioli sorride | rientri importanti contro il Parma

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Recuperiper Stefano: persono pronti a rientrare Leao, Brahim e Mandzukic. Anche Romagnoli prova a forzare Buone notizie per Stefano, che in vista didi sabato dovrebbe contare su diversi recuperi. Dopo il rientro in gruppo, ieri, da parte di Rafael Leao, oggi hanno lavorato con la squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Mandzukic, solo 158 minuti fin qui vedi anche, la Champions passa dalla gestione Mario Mandzukic si prepara a tornare in campo, dunque, due mesi dopo dall'ultima volta. Il croato, che ... Buone notizie per il Milan e per Stefano Pioli. Mario Mandzukic, Brahim Diaz e Rafael Leao si sono allenati con il resto della squadra a Milanello. E' quindi ultimato il recupero dei giocatori rossoneri e finalmente... la coppia titolare del Milan in difesa in questo finale di stagione sarà formata da Simon Kjaer e da Fikayo Tomori. Il danese ha trovato fin da subito un'ottima intesa con l'inglese, tant'è che mister ...