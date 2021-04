La moviola di Inter-Sassuolo | manca un rigore su Raspadori | poi il gol del 2-0 FOTO

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Proteste delper unnon concesso su. Si è concluso il match valido per il campionato di Serie A, un altro successo per l’che si avvicina sempre di più alla vittoria dello scudetto, lo Champagne è già in frigo come emerso anche dalle pagelle. Il match si sblocca nel primo tempo con il solito Lukaku, nella ripresa arriva il raddoppio con Lautaro Martinez, nel finale il gol della bandiera di Traore. Al 67? grandissime proteste da parte del, trattenuta di De Vrij suma l’arbitro non fischia, l’errore del direttore di gara sembra evidente, sul ribaltone di fronte arriva il raddoppio di Lautaro. Dopo il consulto al Var viene tutto confermato tra le proteste del. L'articolo Ladi ...

fanpage : Moviola #InterSassuolo, manca un rigore su Raspadori - CalcioWeb : #InterSassuolo, proteste della squadra di #DeZerbi per un rigore non concesso - FrancescaRoma41 : RT @DrApocalypse: Rigore netto negato al Sassuolo sull'1-0. L'azione dopo, 2-0 Inter. Rigori netti negati sia a Juve che Napoli. Var silent… - DrApocalypse : Rigore netto negato al Sassuolo sull'1-0. L'azione dopo, 2-0 Inter. Rigori netti negati sia a Juve che Napoli. Var…

... 'Rifarei tutto, anche togliere la fascia a Dzeko' UN ORA FA Champions League, classifiche e risultati gironi - Europa League, classifiche e risultati gironi LaLIVE di- Sassuolo (......e- Sassuolo, in campo anche Juventus - Napoli per il recupero della terza giornata d'andata: fischio d'inizio alle 18.45, arbitra Maurizio Mariani , su Calciomercato.com gli episodi daNon solo Champions League e Juve-Napoli, in campo dalle 18.45 a San Siro ci sarà anche Inter-Sassuolo per il recupero della 28esima giornata. Calciomercato.com vi racconta in diretta gli episodi da mo ...Episodio da moviola destinato a far discutere in Inter-Sassuolo. L’azione che ha portato al gol del 2-0 di Lautaro, è stata viziata in avvio da un contatto in area nerazzurra tra de Vrij e Raspadori.