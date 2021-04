Rischio Insigne positivo al Coronavirus? Parla il Dott. Portella (Di martedì 6 aprile 2021) Il countdown è ormai giunto al termine: domani sera alle ore 18.45 presso l’Allianz Stadiumdi Torino si giocherà finalmente l’attesissimo match Juventus-Napoli, valido per il recupero del girone di andata rinviato per casi Covid-19 (almeno fino a prova contraria visto il Rischio rinvio che purtroppo incombe sul match a causa delle positività degli ultimi giorni e di quella odierna di Federico Bernardeschi). Ci si chiede se sarà del big match Lorenzo Insigne, che in Nazionale sedeva al tavolo con Bonucci, Sirigu e Verratti (tutti risultati positivi al tampone). Più passano i giorni e meno sono le probabilità che il capitano del Napoli, esattamente come Meret e Di Lorenzo, abbia contratto il virus. Come riportato da ‘calcionapoli24.it‘, Giuseppe Portella, responsabile dei tamponi della società, ha fatto sapere che per avere la certezza ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Il countdown è ormai giunto al termine: domani sera alle ore 18.45 presso l’Allianz Stadiumdi Torino si giocherà finalmente l’attesissimo match Juventus-Napoli, valido per il recupero del girone di andata rinviato per casi Covid-19 (almeno fino a prova contraria visto ilrinvio che purtroppo incombe sul match a causa delle positività degli ultimi giorni e di quella odierna di Federico Bernardeschi). Ci si chiede se sarà del big match Lorenzo, che in Nazionale sedeva al tavolo con Bonucci, Sirigu e Verratti (tutti risultati positivi al tampone). Più passano i giorni e meno sono le probabilità che il capitano del Napoli, esattamente come Meret e Di Lorenzo, abbia contratto il virus. Come riportato da ‘calcionapoli24.it‘, Giuseppe, responsabile dei tamponi della società, ha fatto sapere che per avere la certezza ...

Advertising

LoveSud2 : RT @Paroladeltifoso: Resp. Tamponi Napoli: “Insigne, Di Lorenzo e Meret sono ancora a rischio” - Paroladeltifoso : Resp. Tamponi Napoli: “Insigne, Di Lorenzo e Meret sono ancora a rischio” - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI NAPOLI - Prof. Portella sui tamponi: 'Zielinski torturato dai controlli. Lui, Meret e Insigne non dovrebbero essere… - TUTTOJUVE_COM : QUI NAPOLI - Prof. Portella sui tamponi: 'Zielinski torturato dai controlli. Lui, Meret e Insigne non dovrebbero es… - MondoNapoli : Prof. Portella: 'I tamponi del Napoli sono in corso, ecco quando arriveranno i risultati. Insigne a rischio? Vi spi… -