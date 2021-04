Sampdoria, Quagliarella eguaglia Mancini e Vialli. Sei volte in doppia cifra in Serie A (Di lunedì 5 aprile 2021) Fabio Quagliarella è intramontabile. L’attaccante della Sampdoria, col gol segnato a San Siro contro il Milan, ha raggiunto quota 10 in campionato. Per la sesta volta con la Sampdoria Quagliarella ha raggiunto la doppia cifra in Serie A, prima di lui erano riusciti solo Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Lo riporta Opta. Foto: Twitter ufficiale Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Fabioè intramontabile. L’attaccante della, col gol segnato a San Siro contro il Milan, ha raggiunto quota 10 in campionato. Per la sesta volta con laha raggiunto lainA, prima di lui erano riusciti solo Robertoe Gianluca. Lo riporta Opta. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sampdoria : ? | GOOOOOOOOLLLLLL 56' - PALLONETTO DEL CAPITANOOOOOO! #Quagliarella alza una palombella sulla testa di… - 1canalesport : Sampdoria, Ranieri: Quagliarella agli Europei? Deve pensarci Mancini - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria: la mossa di #Ferrero per il #rinnovo di #Quagliarella #Samp - AriSolosamp : Con il gol segnato contro il Milan, Fabio Quagliarella ha raggiunto un altro record, andando in doppia cifra in 6 c… - Dalla_SerieA : Missione Pasqua blucerchiata al “Gaslini” - -