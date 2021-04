Insegnante 32enne morta per trombosi: vaccinata con AstraZeneca. Sileri: “Per ora nessuna prova del nesso” (Di lunedì 5 aprile 2021) È morta a soli 32 anni l’Insegnante genovese che il 22 marzo aveva ricevuto la prima dose del siero vaccinale AstraZeneca, l’esordio della sintomatologia è avvenuto il giorno 2 aprile. La giovane donna è arrivata in ospedale con un quadro trombotico complicato e le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito. Come riportato da TGCom, l’ospedale ha fatto sapere che: “è iniziata alle 9:44 (di domenica) l’osservazione di sei ore per la conferma di stato di morte cerebrale per la paziente, che era ricoverata presso la nostra Rianimazione”. Sileri specifica che “è presto per dire che a Genova ci sia un nesso causa-effetto. Dobbiamo affidarci alla farmacovigilanza per avere una base scientifica. Si tratta di una donna giovane e questa complicanza della trombosi, nei rari casi in ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 5 aprile 2021) Èa soli 32 anni l’genovese che il 22 marzo aveva ricevuto la prima dose del siero vaccinale, l’esordio della sintomatologia è avvenuto il giorno 2 aprile. La giovane donna è arrivata in ospedale con un quadro trombotico complicato e le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito. Come riportato da TGCom, l’ospedale ha fatto sapere che: “è iniziata alle 9:44 (di domenica) l’osservazione di sei ore per la conferma di stato di morte cerebrale per la paziente, che era ricoverata presso la nostra Rianimazione”.specifica che “è presto per dire che a Genova ci sia uncausa-effetto. Dobbiamo affidarci alla farmacovigilanza per avere una base scientifica. Si tratta di una donna giovane e questa complicanza della, nei rari casi in ...

