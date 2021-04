ATP Cagliari 2021, Matteo Viola sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Cagliari esce di scena Matteo Viola: sulla terra battuta sarda, l’azzurro si arrende alla testa di serie numero 1 del tabellone cadetto, lo slovacco Jozef Kovalik, che si impone per 7-6 (3) 4-6 7-6 (4) dopo una battaglia lunga tre ore e quattro minuti di gioco. Nel primo set parte bene l’azzurro, che trova subito il break e va sul 2-0, ma lo slovacco rientra sul 2-2. L’azzurro trova nuovamente il break nel quinto e nel settimo gioco, andando così a servire per il set nell’ottavo e nel decimo gioco. I due set point arrivano però in risposta, ma nel nono game, ma Kovalik si salva, rientrando poi sul 5-5. Nel dodicesimo game è lo slovacco a mancare un set point in risposta, ma si va al tie break e qui ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel secondo edel torneo ATP 250 diesce di scena: sulla terra battuta sarda, l’azzurro si arrende alla testa di serie numero 1 del tabellone cadetto, lo slovacco Jozef Kovalik, che si impone per 7-6 (3) 4-6 7-6 (4) dopo una battaglia lunga tre ore e quattro minuti di gioco. Nel primo set parte bene l’azzurro, che trova subito il break e va sul 2-0, ma lo slovacco rientra sul 2-2. L’azzurro trova nuovamente il break nel quinto e nel settimo gioco, andando così a servire per il set nell’ottavo e nel decimo gioco. I due set point arrivano però in risposta, ma nel nono game, ma Kovalik si salva, rientrando poi sul 5-5. Nel dodicesimo game è lo slovacco a mancare un set point in risposta, ma si va al tie break e qui ...

