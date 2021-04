Marko | “Perez eguaglierà le prestazioni di Verstappen”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 4 aprile 2021) Helmutè fiducioso nelle capacità di Sergio. Il messicano ha terminato la sua prima gara con Red Bull in quinta posizione.però è certo che il pilotai risultati di Max. Gp Bahrain:ha salvato la sua prima gara con Red Bullè stato sfortunato nel Bahrain? Il weekend di Sergioin Bahrain non è stato privo di difficoltà. Il pilota messicano ex Racing Point, è stato eliminato in Q2. Un’eliminazione dovuta alle scelte della scuderia di tentare di qualificarsi alla Q3 con gomme gialle (medie). Il messicano quindi sarebbe dovuto partire dall’undicesima posizione. Nel giro di formazione però, un problema elettrico ha costretto il pilota a partire dalla corsia dei box e ...