Pastore: “Situazione con la Roma non facile. Tornare al Talleres? A giugno vedremo” (Di venerdì 2 aprile 2021) Il centrocampista argentino della Roma, Javier Pastore ha rilasciato un’intervista a Mundo D confermando i contatti avuti con il presidente del Talleres, Andrés Fassi e il momento complicato in casa Roma. Queste le sue dichiarazioni: “Ho parlato molto con il presidente Andrés quest’anno, ha cercato di fare di tutto per poter prendermi a gennaio ma non si è potuto fare, anche a causa del Covid. La mia Situazione con la Roma non è facilissima, a giugno vedremo quello che succederà dato che ho ancora 2 anni di contratto. Parliamo molto con il presidente e il mio desiderio di Tornare c’è sempre, ma voglio arrivarci bene, giocare e sentirmi importante. Adesso non è il momento giusto dato non gioco da un anno, non ho ritmo. Per fortuna ora ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Il centrocampista argentino della, Javierha rilasciato un’intervista a Mundo D confermando i contatti avuti con il presidente del, Andrés Fassi e il momento complicato in casa. Queste le sue dichiarazioni: “Ho parlato molto con il presidente Andrés quest’anno, ha cercato di fare di tutto per poter prendermi a gennaio ma non si è potuto fare, anche a causa del Covid. La miacon lanon è facilissima, aquello che succederà dato che ho ancora 2 anni di contratto. Parliamo molto con il presidente e il mio desiderio dic’è sempre, ma voglio arrivarci bene, giocare e sentirmi importante. Adesso non è il momento giusto dato non gioco da un anno, non ho ritmo. Per fortuna ora ...

