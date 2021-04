Mosca avverte Stati Uniti e Nato | ' Non mandate truppe a sostegno di Kiev oppure'

Advertising

globalistIT : Siamo all'anticamera delle minacce #NATO #USA #Russia - emiliano_mosca : RT @CarovillanoR: Gentilissimo @BarigelliS, ci avverte Lei quando, sul giornale di proprietà di #Cairo e che Lei 'dirige', farete un artico… -

Ultime Notizie dalla rete : Mosca avverte

AGI - Agenzia Italia

...il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy aveva accusato la Russia di ammassare truppe al confine e Washington aveva promesso di stare al fianco di Kiev in caso di "aggressione" da parte di...il Johnson & Johnson per la fascia d'età 55 - 60 anni ma l'assessore alla Sanità D'Amatose ...lite centrodestra centro - sinistra sull'interpretazione la cronaca Alta tensione tra Roma e...Sale la tensione al confine tra Ucraina e Russia dove ci sono movimenti militari. Il presidente ucraino accusa Mosca ...E il portavoce della diplomazia statunitense, Ned Price, è intervenuto subito per avvertire Mosca di astenersi dal compiere "azioni aggressive per intimidire, minacciare il nostro partner, l'Ucraina".