Chiara Ferragni contro la gestione dei vaccini | è polemica

Il post di Chiara Ferragni contro la gestione dei vaccini anti covid Un lungo post denuncia contro la gestione dei vaccini anti covid. Succede sull'account Instagram di Chiara Ferragni che ha scritto: "Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. E sapete perché? Perché dopo le mie stories di critica alla gestione dei vaccini di ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo 'Lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a fare il vaccino. Se ieri ero arrabbiata oggi lo sono ancora di più": scrive su Instagram l'imprenditrice digitale. "Nonna Luciana – aggiunge Chiara – aveva il diritto di vaccinarsi da mesi, riesce a far rispettare un suo diritto ...

stanzaselvaggia : La regione Lombardia umiliata perfino da Chiara Ferragni. Che fine ingloriosa per la locomotiva d’Italia ridotta a carretto sgangherato. - Agenzia_Ansa : 'Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. Sapete perché? Dopo le mie critiche alla gestione vaccini, un addetto ha ch… - pietroraffa : Regione Lombardia, 2021. Il racconto di Chiara Ferragni smaschera l'incapacità politica del centrodestra e l'enn… - _Kikilandia_ : RT @sbrinzii: L’Italia è quello Stato in cui Chiara Ferragni e Fedez in un anno e mezzo di pandemia hanno fatto più di tutti quei politici… - inomniaparatus5 : RT @Fraintendere: Prendetemi per pazza sì, pazza per Chiara Ferragni. -