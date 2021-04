(Di venerdì 2 aprile 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.279362con una percentuale di positività del 4,97%.inoltre 2.948 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali151 casi (5,12%). I decessi registrati14, ai quali si aggiungono due morti avvenute il 23 e il 24 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili a 81, mentre quelli in altri reparti decrescono a 634. I decessi complessivamente ammontano a 3.338, con la seguente suddivisione territoriale: 710 a Trieste, 1.755 a Udine, 633 a Pordenone e 240 a Gorizia. I totalmente guariti77.135, i clinicamente guariti 3.946, mentre ...

Advertising

zazoomblog : 2 aprile: su 7.279 tamponi molecolari sono stati rilevati 362 nuovi contagi - #aprile: #7.279 #tamponi #molecolari - notebookitalia : A circa una settimana dall'annuncio, Realme 8 Pro sbarca in Italia da 279€ e si aggiorna con le patch di sicurezza… - notebookitalia : Moto G50 è il nuovo smartphone 5G di fascia medio-bassa di Motorola, con SoC Qualcomm Snapdragon 480 e triple-camer… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile 279

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

I primi dati di oggi, 3. L'aggiornamento completo alle 17.00 Veneto, 1.563 nuovi casi e 32 ... Nei reparti ordinari sono ricoverati 1.652 pazienti,in meno rispetto a ieri; in terapia ...Nei reparti ordinari sono ricoverati 1.652 pazienti,in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva i ricoverati sono 286 ( - 13). . 32021Nei reparti ordinari sono ricoverati 1.652 pazienti, 279 in meno rispetto a ieri ... si sono già prenotate. Da oggi al 5 aprile l’Italia tutta in rosso, con regole ancora più severe in alcuni ...L’ex premier Conte più citato su La7 mentre Mediaset dedica maggiore attenzione ai ministri di Forza Italia. Di Maio più citato sulle reti Rai che altrove ...