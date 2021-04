METEO con temporali per Pasqua Poi rischio freddo

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 1 aprile 2021)SINO AL 7 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE L’Italia è ancora alle prese con l’anticiclone che comportastabile e caldo per il periodo. Le temperature si sono impennate su valori molto superiori alla norma, fino a picchi di 26-28 gradi sulle zone interne del Centro-Nord dove localmente si sono raggiunti dei veri e propri record per marzo. Il caldo ha imperversato in modo ancor più eccezionale su molte parti dell’Europa. Sul finire della settimana il cupolone anticiclonico inizierà ad invecchiare e a perdere colpi, sotto la spinta di correnti più fresche ed instabili, giusto in tempo per movimentare il tempo a ridosso delle festivitàli. In questo frangente l’anticiclone delle Azzorre salirà molto a nord, rafforzandosi sulla Groenlandia e favorendo la discesa di masse d’aria fredda dal Nord Europa. Weekend di ...