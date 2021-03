Arresti in Sicilia: “dati dei contagi falsificati” (Di martedì 30 marzo 2021) Arresti in Sicilia: nell’ambito di un’inchiesta portata avanti dalla Procura e dai Carabinieri di Trapani e il Nas di Palermo, sono stati effettuati tre Arresti ed è stato consegnato un avviso di garanzia all’assessore Razza. 7 in tutto gli indagati. (Photo by Antonio Masiello/Getty ImagesLe intercettazioni hanno provato le operazioni di falsificazione da parte dei soggetti imputati. L’inchiesta è stata condotta dalla Procura di Trapani e dai Carabinieri con il Nas di Palermo, e le intercettazioni coprono l’arco temporale da novembre a marzo 2021, con un ultimo episodio riconducibile al 19 marzo. Secondo gli inquirenti alcuni funzionari del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe) e dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana avrebbero “manomesso” i ... Leggi su ck12 (Di martedì 30 marzo 2021)in: nell’ambito di un’inchiesta portata avanti dalla Procura e dai Carabinieri di Trapani e il Nas di Palermo, sono stati effettuati treed è stato consegnato un avviso di garanzia all’assessore Razza. 7 in tutto gli indagati. (Photo by Antonio Masiello/Getty ImagesLe intercettazioni hanno provato le operazioni di falsificazione da parte dei soggetti imputati. L’inchiesta è stata condotta dalla Procura di Trapani e dai Carabinieri con il Nas di Palermo, e le intercettazioni coprono l’arco temporale da novembre a marzo 2021, con un ultimo episodio riconducibile al 19 marzo. Secondo gli inquirenti alcuni funzionari del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe) e dell’Assessorato della Salute della Regionena avrebbero “manomesso” i ...

