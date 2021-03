Tajani: Letta più impegnato polemiche Salvini che al lavoro (Di lunedì 29 marzo 2021) Tajani critica il Pd che oggi è più preoccupato a fare la guerra a Salvini che a lavorare L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 29 marzo 2021)critica il Pd che oggi è più preoccupato a fare la guerra ache a lavorare L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Tajani: Letta più impegnato polemiche Salvini che al lavoro - LauraMagas : RT @gigimingarini1: Dovevi esserci anche tu @GuidoCrosetto (e molto in alto??) ma sei uscito... #Bagnai #Berlusconi #Bersani #Bonaccini #Bon… - Giorning : RT @gigimingarini1: Dovevi esserci anche tu @GuidoCrosetto (e molto in alto??) ma sei uscito... #Bagnai #Berlusconi #Bersani #Bonaccini #Bon… - gigimingarini1 : Dovevi esserci anche tu @GuidoCrosetto (e molto in alto??) ma sei uscito... #Bagnai #Berlusconi #Bersani #Bonaccini… - Axel_Barra71 : @Paola_Mar_ @marcotravaglio @fattoquotidiano bhé allora devi trovare una via alternativa perché le squadre di gover… -

Ultime Notizie dalla rete : Tajani Letta Ottaviani e Pompeo: la scuola è il loro fronte - ... Matteo Renzi e Antonio Tajani . O forse semplicemente è rimasto su quelle di Giancarlo Giorgetti , ...chi sta Ottaviani nella Lega? Fino a che punto Base Riformista prenderà le distanze da Enrico Letta?...

Le barricate di Virginia e il senso di Zingaretti per Roma - E non a caso il neo segretario del Pd Enrico Letta ha stoppato l'accelerazione impressa dallo ... ma alla fine a Roma la coalizione di Salvini, Meloni e Tajani parte da un "tesoretto" importante di ...

Dl sostegni: Tajani, 'Letta non polemizzi, difendiamo Italia che produce' Metro Tajani: Letta più impegnato polemiche Salvini che al lavoro Lo ha detto il vice presidente di Fi, Antonio Tajani a Agorà su Raitre. «Noi – ha continuato Tajani – non siamo aperturisti ma non siamo neanche per il rigore. Noi siamo realisti. L’esempio è quello ...

Covid, Tajani “Serve pragmatismo, ripristinerei le zone gialle” ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo scontando anche errori gravi commessi dal governo Conte sia per quanto riguarda le vaccinazioni, sia per quanto riguarda il sistema d ...

... Matteo Renzi e Antonio. O forse semplicemente è rimasto su quelle di Giancarlo Giorgetti , ...chi sta Ottaviani nella Lega? Fino a che punto Base Riformista prenderà le distanze da Enrico?...E non a caso il neo segretario del Pd Enricoha stoppato l'accelerazione impressa dallo ... ma alla fine a Roma la coalizione di Salvini, Meloni eparte da un "tesoretto" importante di ...Lo ha detto il vice presidente di Fi, Antonio Tajani a Agorà su Raitre. «Noi – ha continuato Tajani – non siamo aperturisti ma non siamo neanche per il rigore. Noi siamo realisti. L’esempio è quello ...ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo scontando anche errori gravi commessi dal governo Conte sia per quanto riguarda le vaccinazioni, sia per quanto riguarda il sistema d ...