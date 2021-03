Polonia, Kozminski: “Zielinski leader in campo!” (Di lunedì 29 marzo 2021) Polonia, Vice Pres. Kozminski: “Zielinski leader. Lewandowski, paura legamenti” Marek Kozminski, vice Presidente della Federcalcio polacca, ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Zielinski, Lewandowski e di altro. Queste le sue parole: “Lewandoski purtroppo sta male, ha problemi col ginocchio dopo lo scontro con il portiere avversario. È già tornato in Germania e per noi è una grandissima perdita- afferrma Kozminski –Temiamo qualcosa con i legamenti laterali ma speriamo sia nulla di grave. Osserverà alcuni giorni o settimane di riposo. Ora toccherà a Milik prendere in mano la fase offensiva della Polonia. Nelle ultime uscite non ha fatto benissimo ma ora contiamo molto su di lui. Zielinski? Sta creando gioco, sta ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 29 marzo 2021), Vice Pres.: “. Lewandowski, paura legamenti” Marek, vice Presidente della Federcalcio polacca, ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di, Lewandowski e di altro. Queste le sue parole: “Lewandoski purtroppo sta male, ha problemi col ginocchio dopo lo scontro con il portiere avversario. È già tornato in Germania e per noi è una grandissima perdita- afferrma–Temiamo qualcosa con i legamenti laterali ma speriamo sia nulla di grave. Osserverà alcuni giorni o settimane di riposo. Ora toccherà a Milik prendere in mano la fase offensiva della. Nelle ultime uscite non ha fatto benissimo ma ora contiamo molto su di lui.? Sta creando gioco, sta ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: POLONIA - Kozminski: 'Zielinski sta prendendo la squadra per mano, adesso lo vogliamo leader in campo anche contro l'In… - susydigennaro : RT @napolimagazine: POLONIA - Kozminski: 'Zielinski sta prendendo la squadra per mano, adesso lo vogliamo leader in campo anche contro l'In… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: POLONIA - Kozminski: 'Zielinski sta prendendo la squadra per mano, adesso lo vogliamo leader in campo anche contro l'In… - napolimagazine : POLONIA - Kozminski: 'Zielinski sta prendendo la squadra per mano, adesso lo vogliamo leader in campo anche contro… - apetrazzuolo : POLONIA - Kozminski: 'Zielinski sta prendendo la squadra per mano, adesso lo vogliamo leader in campo anche contro… -