Vaccini | Figliuolo | Arriveranno 2 | 8 milioni di dosi entro il 3 aprile

Advertising

matteorenzi : Sui #vaccini con Figliuolo si è finalmente fatto un passo avanti, ma ancora non basta: dobbiamo arrivare a mezzo mi… - LiaQuartapelle : Lombardia: 10 mln di abitanti e 111 punti vaccinali. Puglia: 4 mln di abitanti e 351 punti vaccinali, secondo il s… - lorepregliasco : Entro le prossime 24 ore un milione di dosi di vaccini Pfizer sarà distribuito alle regioni. Lo ha detto il general… - ToninoCogoni : RT @matteorenzi: Sui #vaccini con Figliuolo si è finalmente fatto un passo avanti, ma ancora non basta: dobbiamo arrivare a mezzo milione d… - PicenoTime : Coronavirus, commissario Figliuolo: “In arrivo quasi 3 milioni di #vaccini prima di Pasqua” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Figliuolo

E' quanto emerge dal Reportanti Covid pubblicato dal sito del governo nazionale, ...nel giorno in cui nell'Isola arriva il commissario nazionale per l'emergenza Covid Francesco PaoloMa, a parte la mimetica del Generale(perché la indossa?), non è una guerra. Non solo per ... per rimanere sulla similitudine bellica, sull'argomento. Bene, in guerra, e sono dati ...Berlusconi: basta veleni, rifondiamo la Giustizia. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...27 marzo 2021 "Arriveranno nella settimana che va dal 29 marzo al 3 aprile, perché il trimestre finisce in quella settimana, oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500 mila dosi Moderna e oltre un mil ...