Emma Stone è diventata mamma? Ecco l’indiscrezione

(Di venerdì 26 marzo 2021), stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe: ma sarà un maschio o una femmina?o almeno è questasulla nota attrice protagonista di LalaLand e che presto vedremo nei panni di Crudelia De Mon nel film Cruella. Insieme al marito Dave McCary avrebbe accolto il suo primo figlio, ma non sarebbero stati i due neo genitori a fare il lieto annuncio. Anzi, a svelare questo dettaglio è TMZ, che attraverso delle fonti ha scoperto che la nota attrice Premio Oscar avrebbe partorito sabato 13 marzo a Los Angeles. Non si conoscono, quindi, ancora i dettagli riguardanti il primo figlio di, ne tantomeno il nome e il sesso del bambino. ...

Shogoth2 : RT @Feet_Addicted_: Emma Stone - villeneuev : emma stone milf era - folkloremila : EMMA STONE MILF - sundaedelrey : EMMA STONE MILF - kantaalgyahuyar : RT @GentIemanLadies: Emma Stone -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Stone

avrebbe dato alla luce il suo primo figlio: lei il marito, il regista Dave McCary, hanno finora mantenuto la notizia top secret.: nato il primo figlioha dato alla ...è diventata mamma per la prima volta. A riportare la notizia è il sito americano Tmz , che indica il 13 marzo come data di nascita del bebè, nonostante da parte della coppia non sia ...La bellissima attrice Emma Stone ha partorito il suo primogenito ma insieme al marito Dave McCary hanno tenuto tutto molto segreto.Ognuno può vantare nel mondo circa sette sosia, ma non tutti possono affermare di averli incontrati almeno una volta nella vita. Pare invece che nel mondo dello spettacolo, sempre di più, si ritrovino ...