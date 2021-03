Lazio, le ultime da Formello: solo 11 giocatori a disposizione di Inzaghi (Di giovedì 25 marzo 2021) Le ultime da Formello, dove la Lazio è scesa in campo per la seduta d’allenamento pomeridiana agli ordini di Simone Inzaghi La Lazio è scesa in campo a Formello per l’allenamento pomeridiano, ancora senza i Nazionali. Dopo il minuto di silenzio per ricordare il giovane Daniel Guerini, i ragazzi di Simone Inzaghi hanno svolto una seduta a ranghi ridotti. Sono infatti solo 11 i calciatori di movimento sul terreno di gioco del Fersini, si tratta di Patric, Musacchio, Hoedt, Radu, Parolo, Leiva, Cataldi, Pereira, Lulic, Correa, Minala più Reina, ieri assente. Oltre agli infortunati Caicedo, Fares e Luiz Felipe, assenti anche Luis Alberto ed Escalante, per semplice recupero d’energie. La squadra ha svolto il riscaldamento, seguito dal torello, allunghi e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Leda, dove laè scesa in campo per la seduta d’allenamento pomeridiana agli ordini di SimoneLaè scesa in campo aper l’allenamento pomeridiano, ancora senza i Nazionali. Dopo il minuto di silenzio per ricordare il giovane Daniel Guerini, i ragazzi di Simonehanno svolto una seduta a ranghi ridotti. Sono infatti11 i calciatori di movimento sul terreno di gioco del Fersini, si tratta di Patric, Musacchio, Hoedt, Radu, Parolo, Leiva, Cataldi, Pereira, Lulic, Correa, Minala più Reina, ieri assente. Oltre agli infortunati Caicedo, Fares e Luiz Felipe, assenti anche Luis Alberto ed Escalante, per semplice recupero d’energie. La squadra ha svolto il riscaldamento, seguito dal torello, allunghi e ...

