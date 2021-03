Zona gialla più lontana. Così cambiano i colori delle regioni dopo Pasqua. Ancora chiusure dal 7 aprile (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Cts contrario alla ripartenza delle attività che agevolano lo spostamento dei cittadini e gli assembramenti Leggi su corriere (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Cts contrario alla ripartenzaattività che agevolano lo spostamento dei cittadini e gli assembramenti

Advertising

you_trend : ? Zona bianca, gialla, arancione, rossa: come sono cambiati i colori delle regioni e delle province autonome dal 6… - andrewsword2 : RT @GinevraCardinal: Ieri al Tg2 hanno presentato un servizio dal titolo 'L'Italia in giallo' e per un attimo ho sperato ci dicessero che p… - Adeleblabla : RT @Animavagula1: @queequeg1901 E' letteralmente successo. Ti ricordi quando accusarono di collusione il governo per 'aver permesso' a De L… - DegraTina : Vorrei andare dal parrucchiere Ma in zona rossa sono chiusi In zona arancione/gialla potrei comunque andare solo di… - ryuksauvage : RT @zenasstavros: io ?? akil ?? zahira pensare al sushi appena viene zona gialla -