Muore Johan Cruijff – 24 marzo 2016 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 24, uno dei più grandi talenti della storia del calcio, vincitore di tre Palloni d’oro in carriera Il fumo è stato forse alla base del tumore ai polmoni che lo ha colpito alla fine del 2015 e che lo porterà a spegnersi il 24, all’età di 68 anni. Conse ne va il maggior interprete di quel Calcio Totale che rappresenta un vero e proprio spartiacque nella storia di questo sport all’inizio degli Anni ’70. Caratteristiche tecnicheè stato uno dei giocatori più forti di sempre, primo nella storia capace di vincere 3 Palloni d’oro in carriera, segnando fra nazionale e squadre di club 402 gol in 716 partite ufficiali. Perfettamente ambidestro, ...